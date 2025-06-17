Аэропорты Калуги и Тамбова временно закрыли для полётов ночью 17 июля

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Калуги и Тамбова. Эти меры действуют в целях обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC); также в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.