Силы ПВО России сбили 12 украинских беспилотников за ночь

В ночь с 15 на 16 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, в период с 23:55 по московскому времени до 02:45 были сбиты 11 вражеских дронов над Орловской областью. Ещё один БПЛА уничтожили над Воронежской областью.