Силы ПВО России сбили 12 украинских беспилотников за ночь
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
В ночь с 15 на 16 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По информации ведомства, в период с 23:55 по московскому времени до 02:45 были сбиты 11 вражеских дронов над Орловской областью. Ещё один БПЛА уничтожили над Воронежской областью.
Кроме того, вечером 15 июня система ПВО сбила девять украинских дронов над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, пострадавших и разрушений на земле в результате воздушного налёта противника на регион не зафиксировано.