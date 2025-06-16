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Регион
16 июня, 04:30

Силы ПВО России сбили 12 украинских беспилотников за ночь

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

В ночь с 15 на 16 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, в период с 23:55 по московскому времени до 02:45 были сбиты 11 вражеских дронов над Орловской областью. Ещё один БПЛА уничтожили над Воронежской областью.

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Кроме того, вечером 15 июня система ПВО сбила девять украинских дронов над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, пострадавших и разрушений на земле в результате воздушного налёта противника на регион не зафиксировано.

Юния Ларсон
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