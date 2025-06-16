Над Белгородской областью за полчаса сбили девять украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью девять украинских беспилотников за полчаса. Как сообщили в Минобороны России, БПЛА уничтожили 15 июня в период с 21:40 до 22:10 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Министерства обороны в Telegram-канале.

О возможных последствиях на земле пока сообщений нет.