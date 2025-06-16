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Регион
15 июня, 21:06

Над Белгородской областью за полчаса сбили девять украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью девять украинских беспилотников за полчаса. Как сообщили в Минобороны России, БПЛА уничтожили 15 июня в период с 21:40 до 22:10 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Министерства обороны в Telegram-канале.

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О возможных последствиях на земле пока сообщений нет.

Ранее стало известно, что количество жертв атаки беспилотников в Татарстане увеличилось до двух. Там скончался второй пострадавший в результате налёта дронов ВСУ на Елабугу. По факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Лия Мурадьян
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