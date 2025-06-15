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Регион
15 июня, 17:59

Умер второй пострадавший при атаке дронов ВСУ на Елабугу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Количество жертв беспилотной атаки в Татарстане увеличилось до двух. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«К сожалению, скончался ещё один пострадавший в Елабуге, который был в тяжёлом состоянии», — говорится в заявлении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

На видео сняли кружащий над Татарстаном беспилотник ВСУ
На видео сняли кружащий над Татарстаном беспилотник ВСУ

Напомним, сегодня стало известно об атаке украинского беспилотника на Елабугу. Изначально сообщалось, что в результате удара человек погиб, 13 получили ранения. Из-за налёта были ограничены полёты в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска. Девять пострадавших госпитализированы в Елабужском районе Татарстана, четверо лечатся амбулаторно.

Анастасия Никонорова
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