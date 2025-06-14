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13 июня, 23:10

Беспилотник ВСУ повредил кровлю многоквартирного дома в Белгороде

Гладков: При падении БПЛА в Белгороде была повреждена кровля жилого дома

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В Белгороде зафиксирована атака украинского беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате сброса взрывного устройства с БПЛА была незначительно повреждена кровля многоквартирного жилого дома.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают оперативные службы.

В Белгородской области подсчитали число атак ВСУ за прошлый год
В Белгородской области подсчитали число атак ВСУ за прошлый год

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского беспилотника в посёлке Борисовка Белгородской области тяжёлые ранения получил двухлетний ребёнок — позже он скончался в больнице. Кроме того, в селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате удара БПЛА пострадал мирный житель. FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в больницу.

Андрей Васильев
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