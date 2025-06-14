Беспилотник ВСУ повредил кровлю многоквартирного дома в Белгороде

В Белгороде зафиксирована атака украинского беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил , что в результате сброса взрывного устройства с БПЛА была незначительно повреждена кровля многоквартирного жилого дома.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского беспилотника в посёлке Борисовка Белгородской области тяжёлые ранения получил двухлетний ребёнок — позже он скончался в больнице. Кроме того, в селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате удара БПЛА пострадал мирный житель. FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в больницу.