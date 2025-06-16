Шесть подростков и двое взрослых пострадали в ДНР в результате атак ВСУ

В Донецкой Народной Республике в результате атак украинских вооружённых формирований за 15 июня пострадали восемь мирных жителей, в том числе шесть детей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Инцидент произошёл в Ленинском районе Донецка, где в результате детонации ударного беспилотника получили ранения средней степени тяжести шестеро подростков. Среди пострадавших – две девочки 2010 года рождения, две девочки 2011 года рождения, а также девочка и мальчик 2009 года рождения.

Последствия удара дрона в Ленинском районе Донецка. Фото © Telegram / Война Глазами Журналиста