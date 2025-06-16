Шесть подростков и двое взрослых пострадали в ДНР в результате атак ВСУ
В Донецкой Народной Республике в результате атак украинских вооружённых формирований за 15 июня пострадали восемь мирных жителей, в том числе шесть детей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
Инцидент произошёл в Ленинском районе Донецка, где в результате детонации ударного беспилотника получили ранения средней степени тяжести шестеро подростков. Среди пострадавших – две девочки 2010 года рождения, две девочки 2011 года рождения, а также девочка и мальчик 2009 года рождения.
Последствия удара дрона в Ленинском районе Донецка. Фото © Telegram / Война Глазами Журналиста
Глава ДНР отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он также сообщил, что в этот день со стороны ВСУ было зафиксировано 16 вооружённых атак, в ходе которых украинские боевики применили ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударные БПЛА.
Ранее Life.ru писал, что в Татарстане в результате налёта дронов ВСУ погибли два человека. Ещё более 10 жителей республики получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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