Все аэропорты Москвы возобновили работу в штатном режиме

Четыре ключевых аэропорта столичного авиаузла — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский — возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. В настоящее время все аэропорты принимают и выпускают рейсы.