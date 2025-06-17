Все аэропорты Москвы возобновили работу в штатном режиме
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Четыре ключевых аэропорта столичного авиаузла — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский — возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. В настоящее время все аэропорты принимают и выпускают рейсы.
Однако ограничения продолжают действовать в других авиагаванях РФ. Аэропорт Нижнего Новгорода продолжает оставаться закрытым для приёма и отправки воздушных судов. Кроме того, в ночь на 17 июня временные ограничения затронули аэропорты Калуги и Тамбова.