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17 июня, 01:03

В четырёх аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полёты

Обложка © unsplash.com / Alessio Rinella

Обложка © unsplash.com / Alessio Rinella

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в ночь на 17 июня ввели в аэропортах Москвы. Закрыты для гражданских рейсов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. В настоящее время все аэропорты Московского авиаузла временно не принимают и не отправляют рейсы.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов активно работают над обеспечением безопасности полётов, что остается их главным приоритетом.

Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыли для полётов
Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыли для полётов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники ВСУ. На подлёте к столице были уничтожены два вражеских дрона, обошлось без пострадавших.

Юния Ларсон
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