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Регион
17 июня, 04:24

Силы ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников за ночь

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В течение ночи с 16 на 17 июня воздушное пространство сразу над несколькими российскими регионами оказалось под массированной атакой ВСУ. Как сообщает Минобороны, начиная с 23:30 мск и вплоть до 7:00 утра дежурные расчёты ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников.

Атаки фиксировались над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона.

С 20:00 мск 16 июня до 7:00 мск следующего дня общее число уничтоженных беспилотников достигло 198 единиц, что является одной из крупнейших атак за последнее время.

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А в ночь на 16 июня силы ПВО России сбили 12 украинских дронов. Большую вражеских БПЛА уничтожили над Орловской областью, ещё один беспилотник ликвидировали над Воронежской областью.

Артём Гапоненко
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