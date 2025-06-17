Силы ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников за ночь

В течение ночи с 16 на 17 июня воздушное пространство сразу над несколькими российскими регионами оказалось под массированной атакой ВСУ. Как сообщает Минобороны, начиная с 23:30 мск и вплоть до 7:00 утра дежурные расчёты ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников.

Атаки фиксировались над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона.

С 20:00 мск 16 июня до 7:00 мск следующего дня общее число уничтоженных беспилотников достигло 198 единиц, что является одной из крупнейших атак за последнее время.