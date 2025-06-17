Взрывы и пожары охватили Киев после атаки РФ по военным объектам Украины

Мощные взрывы и пожары произошли в Киеве на фоне атаки России по военным объектам Украины. ВС РФ атаковали цели с помощью «Гераней» и ракет, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, серьëзные повреждения получил аэродром Жуляны в Соломенском районе на юго-западе Киева. На территории этой авиабазы находились несколько пусковых установок и других элементов зенитно-ракетного комплекса Patriot. В окрестностях объекта после ударов начался сильный пожар.

Взрывы в Киеве. Видео © Telegram / SHOT

Также российские военные поразили складские помещения с оружием в разных районах Киева. На местах также разгорелись пожары и видны столбы чёрного дыма.