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17 июня, 02:03

Взрывы и пожары охватили Киев после атаки РФ по военным объектам Украины

Пожары в Киеве. Обложка © Telegram / SHOT

Пожары в Киеве. Обложка © Telegram / SHOT

Мощные взрывы и пожары произошли в Киеве на фоне атаки России по военным объектам Украины. ВС РФ атаковали цели с помощью «Гераней» и ракет, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, серьëзные повреждения получил аэродром Жуляны в Соломенском районе на юго-западе Киева. На территории этой авиабазы находились несколько пусковых установок и других элементов зенитно-ракетного комплекса Patriot. В окрестностях объекта после ударов начался сильный пожар.

Взрывы в Киеве. Видео © Telegram / SHOT

Также российские военные поразили складские помещения с оружием в разных районах Киева. На местах также разгорелись пожары и видны столбы чёрного дыма.

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Ранее о взрывах и работе ПВО в Киеве сообщал мэр Виталий Кличко. Также сирены звучали в Одессе и других областях Украины.

Лия Мурадьян
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