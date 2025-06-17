Мэр Киева сообщил о взрывах на севере столицы Украины

Мэр Киева Виталий Кличко поделился информацией о взрывах на севере украинской столицы. Он сообщил, что в городе активно работают системы противовоздушной обороны.

Сейчас взрывы гремят в Оболони — это район Киева на правом берегу Днепра. О работе ПВО там также сообщают местные СМИ.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов тоже сообщал о воздушной тревоге в своём городе, которую отменили ночью 17 июня.