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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 июня, 22:25

Мэр Киева сообщил о взрывах на севере столицы Украины

Мэр Киева Виталий Кличко поделился информацией о взрывах на севере украинской столицы. Он сообщил, что в городе активно работают системы противовоздушной обороны.

Сейчас взрывы гремят в Оболони — это район Киева на правом берегу Днепра. О работе ПВО там также сообщают местные СМИ.

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До этого мэр Одессы Геннадий Труханов тоже сообщал о воздушной тревоге в своём городе, которую отменили ночью 17 июня.

Как сообщал Life.ru, жители Киева слышали взрывы и сирены ещё вечером 16 июня. Тогда воздушная тревога начала действовать ещё в девяти регионах страны.

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Лия Мурадьян
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