Мэр Киева сообщил о взрывах на севере столицы Украины
Мэр Киева Виталий Кличко поделился информацией о взрывах на севере украинской столицы. Он сообщил, что в городе активно работают системы противовоздушной обороны.
Сейчас взрывы гремят в Оболони — это район Киева на правом берегу Днепра. О работе ПВО там также сообщают местные СМИ.
До этого мэр Одессы Геннадий Труханов тоже сообщал о воздушной тревоге в своём городе, которую отменили ночью 17 июня.
Как сообщал Life.ru, жители Киева слышали взрывы и сирены ещё вечером 16 июня. Тогда воздушная тревога начала действовать ещё в девяти регионах страны.
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