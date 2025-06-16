Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

Ранее стало известно, что в Никопольском районе Днепропетровской области Незалежной было атаковано промышленное предприятие. На подконтрольной ВСУ территории в Запорожье произошел пожар на одном из предприятий. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Детали инцидента пока не уточняются.