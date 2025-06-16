Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги
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В Киеве слышны взрывы. Соответствующую информацию распространило издание РБК-Украина. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога.
Помимо Киева, сирены слышны в девяти регионах страны: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
Ранее стало известно, что в Никопольском районе Днепропетровской области Незалежной было атаковано промышленное предприятие. На подконтрольной ВСУ территории в Запорожье произошел пожар на одном из предприятий. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Детали инцидента пока не уточняются.