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16 июня, 18:46

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY

В Киеве слышны взрывы. Соответствующую информацию распространило издание РБК-Украина. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога.

Помимо Киева, сирены слышны в девяти регионах страны: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Новости СВО. Освобождена Малиновка, ВС РФ продвинулись к Мирополью, США забирают у ВСУ свои системы ПВО, 16 июня
Новости СВО. Освобождена Малиновка, ВС РФ продвинулись к Мирополью, США забирают у ВСУ свои системы ПВО, 16 июня

Ранее стало известно, что в Никопольском районе Днепропетровской области Незалежной было атаковано промышленное предприятие. На подконтрольной ВСУ территории в Запорожье произошел пожар на одном из предприятий. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Детали инцидента пока не уточняются.

Александра Мышляева
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