На Украине заявили о повреждениях сразу на двух промышленных предприятиях

Промышленное предприятие получило повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, сообщает глава военной администрации региона Сергей Лысак. Другие подробности киевский чиновник приводить не стал.

Помимо этого, пожар вспыхнул на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом информирует назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Фёдоров.

«Произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы», – пишет чиновник тоже без уточнения причин.