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Регион
16 июня, 05:10

На Украине заявили о повреждениях сразу на двух промышленных предприятиях

Промышленные предприятия повреждены в Запорожье и Днепропетровской области

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

Промышленное предприятие получило повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, сообщает глава военной администрации региона Сергей Лысак. Другие подробности киевский чиновник приводить не стал.

Помимо этого, пожар вспыхнул на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом информирует назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Фёдоров.

«Произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы», – пишет чиновник тоже без уточнения причин.

Ранее стало известно, что количество жертв атаки беспилотников в Татарстане увеличилось до двух. Там скончался второй пострадавший в результате налёта дронов ВСУ на Елабугу. По факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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Андрей Бражников
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