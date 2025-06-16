На Украине заявили о повреждениях сразу на двух промышленных предприятиях
Промышленные предприятия повреждены в Запорожье и Днепропетровской области
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Промышленное предприятие получило повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, сообщает глава военной администрации региона Сергей Лысак. Другие подробности киевский чиновник приводить не стал.
Помимо этого, пожар вспыхнул на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом информирует назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Фёдоров.
«Произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы», – пишет чиновник тоже без уточнения причин.
Ранее стало известно, что количество жертв атаки беспилотников в Татарстане увеличилось до двух. Там скончался второй пострадавший в результате налёта дронов ВСУ на Елабугу. По факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.