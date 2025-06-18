КТК инициировал подачу иска против Украины за атаку БПЛА

Глава Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань сообщил на Петербургском международном экономическом форуме о намерении организации обратиться в международный суд по делу о нападениях дронов со стороны Украины. По словам Горбаня, поскольку у КТК отсутствует статус субъекта международного права, позволяющего подавать прямые иски, была запущена специальная юридическая процедура для реализации данной инициативы.

«Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому не можем напрямую в международный суд подать иск», — заявил он на полях ПМЭФ.

Николай Горбань отметил отсутствие конкретных сроков судебного процесса, так как ранее компания не сталкивалась с подобными ситуациями. Убытки КТК от атаки украинских беспилотников составили около 2,7 млрд рублей, включая как прямые, так и косвенные потери. Окончательная сумма компенсации станет известна лишь ближе к концу текущего года ввиду длительного согласования с представителями страховых компаний. Он также сообщил о работах по восстановлению поврежденной дронами нефтеперекачивающей станции «Кавказская».