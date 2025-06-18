КТК инициировал подачу иска против Украины за атаку БПЛА
Каспийский трубопроводный консорциум. Обложка © РИА Новости / Виталий Тимкив
Глава Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань сообщил на Петербургском международном экономическом форуме о намерении организации обратиться в международный суд по делу о нападениях дронов со стороны Украины. По словам Горбаня, поскольку у КТК отсутствует статус субъекта международного права, позволяющего подавать прямые иски, была запущена специальная юридическая процедура для реализации данной инициативы.
«Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому не можем напрямую в международный суд подать иск», — заявил он на полях ПМЭФ.
Николай Горбань отметил отсутствие конкретных сроков судебного процесса, так как ранее компания не сталкивалась с подобными ситуациями. Убытки КТК от атаки украинских беспилотников составили около 2,7 млрд рублей, включая как прямые, так и косвенные потери. Окончательная сумма компенсации станет известна лишь ближе к концу текущего года ввиду длительного согласования с представителями страховых компаний. Он также сообщил о работах по восстановлению поврежденной дронами нефтеперекачивающей станции «Кавказская».
Напомним, что нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», которая является важнейшей составляющей КТК, 17 февраля атаковали несколько беспилотников, вызвав серьёзные повреждения оборудования и необходимость временного прекращения её функционирования. После инцидента Казахстан обратился к Украине по официальным каналам связи, запросив разъяснения относительно произошедшего. Несмотря на это, работа станции была успешно восстановлена 19 мая. Представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров подчеркнул, что страна продолжает ожидать официального ответа от украинского руководства касательно нападения на инфраструктуру КТК.