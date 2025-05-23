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Регион
23 мая, 12:26

На Кубани ввели в эксплуатацию НПС «Кропоткинскую», пострадавшую от дронов ВСУ

Обложка © Telegram / Каспийский Трубопроводный Консорциум

Обложка © Telegram / Каспийский Трубопроводный Консорциум

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил восстановление нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае, повреждённой в феврале 2025 года при атаке беспилотников. Как сообщили в пресс-службе КТК, 23 мая станция вернулась к нормальной работе после комплексного ремонта, включавшего восстановление трансформаторов, газотурбинной установки, распределительного устройства и других критически важных элементов инфраструктуры.

«23 мая 2025 года после комплекса восстановительных работ в технологический режим перекачки запущена НПС «Кропоткинская», ранее повреждённая в результате атаки БПЛА», — говорится в публикации.

В настоящее время НПС функционирует в штатном режиме, однако временно не принимает нефть со станции «Кавказская», которая также пострадала от атаки дронов в марте. Полное восстановление всего технологического цикла ожидается после завершения ремонтных работ на «Кавказской».

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Напомним, что НПС «Кропоткинская», которая является одной из ключевых станций России по прокачке нефти, подверглась групповому удару вражеских беспилотников 17 февраля 2025 года. Из-за полученных повреждений её эксплуатацию пришлось приостановить.

Юрий Лысенко
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