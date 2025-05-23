На Кубани ввели в эксплуатацию НПС «Кропоткинскую», пострадавшую от дронов ВСУ
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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил восстановление нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае, повреждённой в феврале 2025 года при атаке беспилотников. Как сообщили в пресс-службе КТК, 23 мая станция вернулась к нормальной работе после комплексного ремонта, включавшего восстановление трансформаторов, газотурбинной установки, распределительного устройства и других критически важных элементов инфраструктуры.
«23 мая 2025 года после комплекса восстановительных работ в технологический режим перекачки запущена НПС «Кропоткинская», ранее повреждённая в результате атаки БПЛА», — говорится в публикации.
В настоящее время НПС функционирует в штатном режиме, однако временно не принимает нефть со станции «Кавказская», которая также пострадала от атаки дронов в марте. Полное восстановление всего технологического цикла ожидается после завершения ремонтных работ на «Кавказской».