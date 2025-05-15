США отменили санкционные ограничения для КТК и компании «Тенгизшевройл»
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Министерство финансов США опубликовало лицензию, согласно которой теперь разрешены операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом и казахстанской компанией «Тенгизшевройл» (ТШО). В документе отмечается, что действие соответствующих санкций фактически приостановлено.
«Все транзакции, запрещённые определением от 10 января 2025 года, которые связаны с Каспийским трубопроводным консорциумом или проектами «Тенгизшевройл», разрешены», — сообщается в документе.
Ранее Life.ru сообщал, что 14 мая ЕС согласовал введение 17-го пакета санкций против России. Основная цель введённых ограничительных мер — удар по энергетическому экспорту России. Новые санкции коснулись 189 танкеров под разными флагами, которые занимаются перевозкой российской нефти.