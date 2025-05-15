США отменили санкционные ограничения для КТК и компании «Тенгизшевройл»

Министерство финансов США опубликовало лицензию, согласно которой теперь разрешены операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом и казахстанской компанией «Тенгизшевройл» (ТШО). В документе отмечается, что действие соответствующих санкций фактически приостановлено.