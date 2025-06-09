В Казахстане не оставляют надежд, что Киев соблаговолит объясниться за удар по КТК
В МИД Казахстана заявили, что всё ещё ждут ответа Киева на запрос об атаке КТК
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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что республика продолжает ждать реакции Киева на инцидент с атакой инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в 2025 году. На брифинге дипломат подчеркнул, что вся необходимая информация была передана Украине через официальные каналы.
«Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить. <...> Далее уже ответ за украинской стороной», — сказал он, подчеркнув, что Астана уже выполнила все соответствующие дипломатические процедуры.
Напомним, нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», которая является одной из ключевых во всей структуре КТК, 17 февраля подверглась ударам сразу нескольких беспилотников. Атака привела к значительному повреждению узла и его временному выводу из эксплуатации. В МИД Казахстана заявили, что связались с Киевом насчёт этой ситуации по соответствующим каналам, правда было это 17 апреля и, как можно понять, руководство Незалежной предпочло игнорировать запросы Астаны. Станция возобновила работу 19 мая.