В Казахстане не оставляют надежд, что Киев соблаговолит объясниться за удар по КТК

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что республика продолжает ждать реакции Киева на инцидент с атакой инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в 2025 году. На брифинге дипломат подчеркнул, что вся необходимая информация была передана Украине через официальные каналы.

«Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить. <...> Далее уже ответ за украинской стороной», — сказал он, подчеркнув, что Астана уже выполнила все соответствующие дипломатические процедуры.