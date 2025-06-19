Российская ПВО за полчаса сбила 12 вражеских БПЛА над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских БПЛА над Курской областью в четверг, 19 июня, вечером. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.





«В период с 19:30 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.