Российская ПВО за полчаса сбила 12 вражеских БПЛА над Курской областью
Минобороны: ПВО РФ за полчаса сбила 12 украинских БПЛА над Курской областью
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских БПЛА над Курской областью в четверг, 19 июня, вечером. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В период с 19:30 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, системы ПВО в ночь на 19 ликвидировали 81 БПЛА ВСУ на территории 11 российских регионов. Наибольшее количество дронов было зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области — 19 беспилотников.