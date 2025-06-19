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19 июня, 18:09

Российская ПВО за полчаса сбила 12 вражеских БПЛА над Курской областью

Минобороны: ПВО РФ за полчаса сбила 12 украинских БПЛА над Курской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских БПЛА над Курской областью в четверг, 19 июня, вечером. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 19:30 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, системы ПВО в ночь на 19 ликвидировали 81 БПЛА ВСУ на территории 11 российских регионов. Наибольшее количество дронов было зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области — 19 беспилотников.

Наталья Демьянова
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