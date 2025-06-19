В Курске обломки сбитого БПЛА повредили многоквартирный дом и несколько авто

В Курске системами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, повреждения получил жилой дом. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«В результате падения обломков на одну из улиц города незначительные повреждения получил многоквартирный дом. Пострадали три автомобиля, один из которых загорелся», — рассказал он.

Хинштейн заявил, что благодаря оперативным действиям пожар был ликвидирован, и никто из горожан не пострадал.