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19 июня, 09:59

В Курске обломки сбитого БПЛА повредили многоквартирный дом и несколько авто

Хинштейн: Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курском

Последствия атаки по Курску. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Последствия атаки по Курску. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В Курске системами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, повреждения получил жилой дом. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«В результате падения обломков на одну из улиц города незначительные повреждения получил многоквартирный дом. Пострадали три автомобиля, один из которых загорелся», — рассказал он.

Хинштейн заявил, что благодаря оперативным действиям пожар был ликвидирован, и никто из горожан не пострадал.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области
Угроза атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области

Напомним, системы противовоздушной обороны в ночь на 19 ликвидировали 81 БПЛА ВСУ на территории 11 российских регионов. Наибольшее количество дронов было зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области — 19 беспилотников.

Мария Любицкая
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