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17 июня, 15:40

ВСУ обстреляли коммунальщиков в Алёшках, ранен замдиректора службы ЖКХ

Сальдо: Дрон ВСУ атаковал авто коммунальной службы в Алёшках, ранен замдиректора

Последствия атаки ВСУ на авто коммунальщиков. Обложка © Telegram/ Владимир Сальдо

Последствия атаки ВСУ на авто коммунальщиков. Обложка © Telegram/ Владимир Сальдо

Автомобиль коммунальной службы города Алёшки Херсонской области попал под атаку дрона-камикадзе ВСУ. В результате удара был ранен замдиректора предприятия, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. Пострадавший был оперативно госпитализирован в Алёшковскую центральную районную больницу для получения необходимой медицинской помощи.

«На улице Энгельса вражеский беспилотник атаковал служебный автомобиль муниципального бюджетного учреждения «ЖКХ и благоустройство». Минно-взрывную травму получил находившийся за рулём замдиректора предприятия», — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

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Напомним, что ранее морпехи ВС РФ отразили попытку высадки ВСУ в районе Тендровской косы в Херсонской области. После попадания «Ланцета» один из катеров с боевиками затонул, а остальные развернулись и быстро отступили.

Полина Никифорова
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