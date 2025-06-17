ВСУ обстреляли коммунальщиков в Алёшках, ранен замдиректора службы ЖКХ
Сальдо: Дрон ВСУ атаковал авто коммунальной службы в Алёшках, ранен замдиректора
Последствия атаки ВСУ на авто коммунальщиков. Обложка © Telegram/ Владимир Сальдо
Автомобиль коммунальной службы города Алёшки Херсонской области попал под атаку дрона-камикадзе ВСУ. В результате удара был ранен замдиректора предприятия, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. Пострадавший был оперативно госпитализирован в Алёшковскую центральную районную больницу для получения необходимой медицинской помощи.
«На улице Энгельса вражеский беспилотник атаковал служебный автомобиль муниципального бюджетного учреждения «ЖКХ и благоустройство». Минно-взрывную травму получил находившийся за рулём замдиректора предприятия», — написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Напомним, что ранее морпехи ВС РФ отразили попытку высадки ВСУ в районе Тендровской косы в Херсонской области. После попадания «Ланцета» один из катеров с боевиками затонул, а остальные развернулись и быстро отступили.