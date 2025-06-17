Российские морпехи предотвратили попытку высадки ВСУ в Херсонской области
Сальдо: Морпехи ВС РФ отразили попытку высадки ВСУ в районе Тендровской косы
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Минувшей ночью в районе Тендровской косы в Херсонской области была предотвращена высадка украинского десанта. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил что морпехи ВС РФ остановили восемь катеров ВСУ.
Наши морпехи отразили попытку высадки ВСУ в районе Тендровской косы. Видео © Telegram / Владимир Сальдо
«Ночью противник попытался провести десантную вылазку в районе Тендровской косы — на воде выдвинулись до восьми катеров ВСУ. Наши подразделения засекли их ещё на подходе и приняли бой», — написал он в телеграм-канале.
После попадания «Ланцета» один из катеров с боевиками затонул?а остальные развернулись и быстро отступили. Сальдо подчеркнул, что морпехи продемонстрировали уверенную оборону и отразили атаку. По его словам, обстановка на этом участке остаётся стабильной и контролируемой.
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