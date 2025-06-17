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17 июня, 10:01

Российские морпехи предотвратили попытку высадки ВСУ в Херсонской области

Сальдо: Морпехи ВС РФ отразили попытку высадки ВСУ в районе Тендровской косы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxene Huiyu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxene Huiyu

Минувшей ночью в районе Тендровской косы в Херсонской области была предотвращена высадка украинского десанта. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил что морпехи ВС РФ остановили восемь катеров ВСУ.

Наши морпехи отразили попытку высадки ВСУ в районе Тендровской косы. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Ночью противник попытался провести десантную вылазку в районе Тендровской косы — на воде выдвинулись до восьми катеров ВСУ. Наши подразделения засекли их ещё на подходе и приняли бой», — написал он в телеграм-канале.

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После попадания «Ланцета» один из катеров с боевиками затонул?а остальные развернулись и быстро отступили. Сальдо подчеркнул, что морпехи продемонстрировали уверенную оборону и отразили атаку. По его словам, обстановка на этом участке остаётся стабильной и контролируемой.

Ранее армейская смекалка помогла бойцам «Ахмата» создать дроны с системой самоуничтожения, оставив ВСУ без трофеев. Солдаты модернизировали БПЛА, оснастив их детонатором и подожжённым фитилём, который активирует боеприпас при попытке перехватить беспилотник.

Наталья Демьянова
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