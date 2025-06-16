Появилось видео задержания агента СБУ при закладке бомбы С-4 под авто российского чиновника

Задержанный в Херсонской области агент СБУ признался в подготовке теракта против чиновника Горностаевского муниципального округа, он раскаялся в содеянном. Видео допроса подозреваемого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Видео © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России

«Был завербован в августе 2024 года сотрудниками СБУ. По заданию СБУ подготавливал террористический акт в отношении сотрудника администрации Горностаевского муниципального округа. В содеянном раскаиваюсь», — говорит на кадрах злоумышленник и призывает граждан не вестись на провокации спецслужб Украины.