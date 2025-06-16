ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта против чиновников в Херсонской области

В Херсонской области сотрудниками ФСБ задержан гражданин России, который, по заданию Украины, готовил теракт против представителей власти. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Херсонской области предотвратили теракт в отношении представителей власти. Видео © ЦОС ФСБ России

«Федеральной службой безопасности в Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1974 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти», — отметили в ЦОС.

По данным ФСБ, подозреваемый, действуя по указанию и под контролем сотрудника киевских спецслужб, извлёк из тайника самодельное взрывное устройство с целью подрыва автомобиля одного из чиновников администрации Херсонской области. Мужчину задержали при попытке совершения преступления. У него изъяли взрывчатое вещество иностранного производства, электродетонатор и программируемый блок управления.

Задержанный дал признательные показания. Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного заключения: ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.