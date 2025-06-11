Появилось видео задержания и допроса агента Киева, который хотел подорвать авто ветерана СВО

Федеральная служба безопасности России показала видео задержания и допроса агента Киева, который собирался подорвать авто ветерана СВО в Новгородской области. На кадрах подозреваемый также рассказывает о своих действиях и дальнейших несостоявшихся планах.

Задержание украинского агента в Новгородской области. Видео © ЦОС ФСБ

Задержанный, в частности, рассказал, что контакт куратора спецслужб Украины нашёл в Telegram и сам вышел с ним на связь. Поначалу ему давали задания поджигать авто российских военных.

«В январе 2025 года я получил задание по разведке и местонахождению автомобиля военнослужащего с целью дальнейшей его ликвидации», — добавил подозреваемый.