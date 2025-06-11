Появилось видео задержания и допроса агента Киева, который хотел подорвать авто ветерана СВО
ФСБ показала видео задержания украинца, собиравшегося подорвать авто ветерана СВО
Федеральная служба безопасности России показала видео задержания и допроса агента Киева, который собирался подорвать авто ветерана СВО в Новгородской области. На кадрах подозреваемый также рассказывает о своих действиях и дальнейших несостоявшихся планах.
Задержание украинского агента в Новгородской области. Видео © ЦОС ФСБ
Задержанный, в частности, рассказал, что контакт куратора спецслужб Украины нашёл в Telegram и сам вышел с ним на связь. Поначалу ему давали задания поджигать авто российских военных.
«В январе 2025 года я получил задание по разведке и местонахождению автомобиля военнослужащего с целью дальнейшей его ликвидации», — добавил подозреваемый.
Как сообщили в ФСБ, задержанный украинец ранее поджёг две машины с символикой СВО. Также установлено, что он проводил разведку объектов критической информационной инфраструктуры региона, собирал данные о сотрудниках ОПК. Возбуждено уголовное дело, агенту Киева грозит до 20 лет лишения свободы.
Обложка © ЦОС ФСБ