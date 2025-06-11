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11 июня, 09:42

Появилось видео задержания и допроса агента Киева, который хотел подорвать авто ветерана СВО

ФСБ показала видео задержания украинца, собиравшегося подорвать авто ветерана СВО

Федеральная служба безопасности России показала видео задержания и допроса агента Киева, который собирался подорвать авто ветерана СВО в Новгородской области. На кадрах подозреваемый также рассказывает о своих действиях и дальнейших несостоявшихся планах.

Задержание украинского агента в Новгородской области. Видео © ЦОС ФСБ

Задержанный, в частности, рассказал, что контакт куратора спецслужб Украины нашёл в Telegram и сам вышел с ним на связь. Поначалу ему давали задания поджигать авто российских военных.

«В январе 2025 года я получил задание по разведке и местонахождению автомобиля военнослужащего с целью дальнейшей его ликвидации», — добавил подозреваемый.

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Как сообщили в ФСБ, задержанный украинец ранее поджёг две машины с символикой СВО. Также установлено, что он проводил разведку объектов критической информационной инфраструктуры региона, собирал данные о сотрудниках ОПК. Возбуждено уголовное дело, агенту Киева грозит до 20 лет лишения свободы.

Обложка © ЦОС ФСБ

Наталья Демьянова
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