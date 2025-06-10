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10 июня, 09:15

Задержанный в Сухуме агент Киева предлагал кураторам взорвать vip-парковку

Опубликовано видео задержания мужчины, который шпионил для Киева в Сухуме

ФСБ показала видео задержания россиянина, который шпионил в аэропорту Сухума (Абхазия) в пользу украинской военной разведки.

«В марте 2025 года в мессенджере Telegram со мной связался неизвестный, он пояснил, что нашёл меня в группах антироссийской направленности, и предложил совместно бороться с режимом. Я согласился, предложил ему организовать подрыв на vip-парковке города Сухум», — рассказывает задержанный.

Задержание и допрос мужчины, который шпионил для Киева в Сухуме. Видео © ФСБ России

Напомним, сотрудники ФСБ совместно со Службой госбезопасности Абхазии задержали россиянина 1980 года рождения, работавшего в инженерной службе международного аэропорта Сухума. Мужчина передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины информацию об объектах в аэропорту. Он собирался передать схему территории и закрытой парковки, где принимают международные делегации, — эти данные могли быть использованы для подготовки теракта. Кстати, 1 мая в аэропорту Сухума приземлился первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы.

Обложка © ФСБ России

Александра Вишнякова
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