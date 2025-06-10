Задержанный в Сухуме агент Киева предлагал кураторам взорвать vip-парковку

«В марте 2025 года в мессенджере Telegram со мной связался неизвестный, он пояснил, что нашёл меня в группах антироссийской направленности, и предложил совместно бороться с режимом. Я согласился, предложил ему организовать подрыв на vip-парковке города Сухум», — рассказывает задержанный.