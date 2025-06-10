ФСБ задержала сотрудника аэропорта Сухума за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ совместно со Службой госбезопасности Абхазии задержали россиянина 1980 года рождения, работавшего в инженерной службе международного аэропорта Сухума. По данным Центра общественных связей ФСБ, он сотрудничал с украинской военной разведкой.

Установлено, что мужчина передавал представителю Главного управления разведки Минобороны Украины информацию о своей работе и объектах в аэропорту. Также он намеревался передать схему территории и закрытой парковки, где принимают международные делегации, — эти данные могли быть использованы для подготовки теракта.