ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 08:54

ФСБ задержала сотрудника аэропорта Сухума за шпионаж в пользу Украины

Обложка © Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

Обложка © Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

Сотрудники ФСБ совместно со Службой госбезопасности Абхазии задержали россиянина 1980 года рождения, работавшего в инженерной службе международного аэропорта Сухума. По данным Центра общественных связей ФСБ, он сотрудничал с украинской военной разведкой.

Установлено, что мужчина передавал представителю Главного управления разведки Минобороны Украины информацию о своей работе и объектах в аэропорту. Также он намеревался передать схему территории и закрытой парковки, где принимают международные делегации, — эти данные могли быть использованы для подготовки теракта.

Задержанный дал признательные показания.

22-летний агент СБУ отслеживал боевые корабли в Новороссийске и готовил теракт, но попался у схрона
22-летний агент СБУ отслеживал боевые корабли в Новороссийске и готовил теракт, но попался у схрона

Напомним, что 1 мая в аэропорту Сухума приземлился первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы. Кроме того, была запущена электричка, связавшая Россию и Абхазию. Поезд запущен на участке движения Имеретинский Курорт — Сухум.

Марина Фещенко
  • Новости
  • ФСБ России
  • Абхазия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar