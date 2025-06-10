22-летний агент СБУ отслеживал боевые корабли в Новороссийске и готовил теракт, но попался у схрона

Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта в многолюдном месте в Новороссийске Краснодарского края по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Задержан гражданин РФ 2003 года рождения, планировавший по указанию СБУ совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края. Выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона», – уточнили в ведомстве.