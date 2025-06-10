22-летний агент СБУ отслеживал боевые корабли в Новороссийске и готовил теракт, но попался у схрона
ФСБ задержала агента СБУ по подозрению в подготовке теракта в Новороссийске
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Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта в многолюдном месте в Новороссийске Краснодарского края по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
«Задержан гражданин РФ 2003 года рождения, планировавший по указанию СБУ совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края. Выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона», – уточнили в ведомстве.
Оказалось также, что 22-летний агент СБУ вёл для украинских спецслужб фотосъёмку военных объектов и собирал информации о передвижениях кораблей Черноморского флота. В его отношении было возбуждено дело о приготовлении к теракту, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ пресекла деятельность транснациональной ячейки, которые помогала нелегально вывозить из России запчасти для вертолётов Ми-8 и Ми-17. Всего в группу были включены шесть человек, руководила украинка. Она объявлена в розыск.