ФСБ объявила охоту на украинку за создание банды для вывоза запчастей вертолётов из России
ФСБ объявила в международный розыск украинку из-за контрабанды запчастей Ми-8
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Федеральная служба безопасности России инициировала международный розыск гражданки Украины, которая подозревается в организации нелегальных поставок комплектующих для вертолётов Ми-8 и Ми-17. Детали предназначались для восстановления лётной годности боевой авиатехники.
Фигурантка, возглавляющая ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса в Киеве, предположительно стремилась наладить стабильные каналы контрабанды товаров, подконтрольных российскому экспорту. Целью этих операций было выполнение государственного оборонного заказа Украины.
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ пресекла деятельность транснациональной ячейки, которые помогала нелегально вывозить из России запчасти для вертолётов Ми-8 и Ми-17. Всего в группу были включены шесть человек, руководила которыми та самая женщина.