ФСБ объявила охоту на украинку за создание банды для вывоза запчастей вертолётов из России

Федеральная служба безопасности России инициировала международный розыск гражданки Украины, которая подозревается в организации нелегальных поставок комплектующих для вертолётов Ми-8 и Ми-17. Детали предназначались для восстановления лётной годности боевой авиатехники.

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Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ пресекла деятельность транснациональной ячейки, которые помогала нелегально вывозить из России запчасти для вертолётов Ми-8 и Ми-17. Всего в группу были включены шесть человек, руководила которыми та самая женщина.