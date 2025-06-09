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9 июня, 10:46

ФСБ объявила охоту на украинку за создание банды для вывоза запчастей вертолётов из России

ФСБ объявила в международный розыск украинку из-за контрабанды запчастей Ми-8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Федеральная служба безопасности России инициировала международный розыск гражданки Украины, которая подозревается в организации нелегальных поставок комплектующих для вертолётов Ми-8 и Ми-17. Детали предназначались для восстановления лётной годности боевой авиатехники.

Фигурантка, возглавляющая ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса в Киеве, предположительно стремилась наладить стабильные каналы контрабанды товаров, подконтрольных российскому экспорту. Целью этих операций было выполнение государственного оборонного заказа Украины.

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Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ пресекла деятельность транснациональной ячейки, которые помогала нелегально вывозить из России запчасти для вертолётов Ми-8 и Ми-17. Всего в группу были включены шесть человек, руководила которыми та самая женщина.

Владимир Озеров
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