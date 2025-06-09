Банда россиян и украинцев попалась на передаче ВСУ запчастей для вертолётов Ми-8 и Ми-17

Федеральная служба безопасности России раскрыла и пресекла деятельность транснациональной группы, занимавшейся незаконным вывозом авиационно-технического имущества за рубеж, включая Украину. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ выявлена и пресечена противоправная деятельность международной группы лиц, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества», — рассказали представители ведомства.

Подпольная сеть состояла из шести человек — граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Координацию их действий осуществляла иностранная гражданка, находящаяся за пределами РФ.

Спецслужбы изъяли партию критически важных деталей для вертолетов Ми-8 и Ми-17. По оценкам экспертов, стоимость конфискованных комплектующих превышает 400 миллионов рублей. Их объём был достаточен для восстановления лётной годности минимум четырёх боевых машин. Предотвращенная переброска этих компонентов нанесла серьёзный удар по попыткам усиления украинской военной авиации.