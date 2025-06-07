15-летнего подростка обвинили в терроризме после поджога авто у здания ФСБ в Петербурге

В Санкт-Петербурге 15-летнему подростку предъявили обвинение в совершении теракта после поджога автомобиля у здания ФСБ на Захарьевской улице. Как сообщили в региональном управлении СК, школьник действовал не один — ему инкриминируется статья о теракте, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, юноша получил инструкции через мессенджер: ему велели поджечь конкретную машину, якобы с находившимся внутри взрывным устройством. Он облил капот жидкостью для розжига и поджёг его. В этот момент подростка задержали очевидцы.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и настаивает на заключении подростка под стражу.