15-летнего подростка обвинили в терроризме после поджога авто у здания ФСБ в Петербурге
Подростка, который поджёг авто у здания ФСБ в Петербурге, обвинили в терроризме
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В Санкт-Петербурге 15-летнему подростку предъявили обвинение в совершении теракта после поджога автомобиля у здания ФСБ на Захарьевской улице. Как сообщили в региональном управлении СК, школьник действовал не один — ему инкриминируется статья о теракте, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, юноша получил инструкции через мессенджер: ему велели поджечь конкретную машину, якобы с находившимся внутри взрывным устройством. Он облил капот жидкостью для розжига и поджёг его. В этот момент подростка задержали очевидцы.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и настаивает на заключении подростка под стражу.
Это не первый случай, когда подростков вовлекают в диверсии через Сеть. Ранее ФСБ, СК и МВД пресекли деятельность шестерых россиян 2002–2010 годов рождения, которые по заданию украинских кураторов поджигали транспортные объекты и праздничные декорации в нескольких регионах страны. Как выяснилось, дети стали жертвами телефонного мошенничества.