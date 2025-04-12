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12 апреля, 18:24

Школьник спалил ТЦ в Подмосковье за 250 тысяч рублей

Росгвардия: В Нахабино задержали подростка за поджог торгового центра

Кадр с места поджога в подмосковном ТЦ. Обложка © Telegram / Росгвардия

Кадр с места поджога в подмосковном ТЦ. Обложка © Telegram / Росгвардия

В подмосковном Нахабино 13-летний подросток подозревается в поджоге торгового центра «Элизиум». По предварительным данным, он совершил это преступление, будучи обманутым мошенниками, которые обещали ему 250 тысяч рублей, сообщает SHOT. Информацию о поджоге ТЦ подтвердили и в пресс-службе Росгвардии.

Кадры с места поджога в подмосковном ТЦ. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, подросток, житель Истринского района, принёс в ТЦ канистру с бензином и поджёг её, что привело к возгоранию на площади около 100 квадратных метров. Посетители и персонал были эвакуированы, а подозреваемый задержан.

«Росгвардейцы передали задержанного полиции, оцепили место происшествия и эвакуировали людей из здания», — говорится в сообщении Росгвардии.

Кадр с места поджога в подмосковном ТЦ. Фото © Telegram / Росгвардия

Кадр с места поджога в подмосковном ТЦ. Фото © Telegram / Росгвардия

Ранее сообщалось, что подростку из Орловской области дали 7,5 года колонии за поджог релейного шкафа по наводке Киева. Инструкции несовершеннолетний получал через Telegram.

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Наталья Демьянова
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