Школьник спалил ТЦ в Подмосковье за 250 тысяч рублей

В подмосковном Нахабино 13-летний подросток подозревается в поджоге торгового центра «Элизиум». По предварительным данным, он совершил это преступление, будучи обманутым мошенниками, которые обещали ему 250 тысяч рублей, сообщает SHOT. Информацию о поджоге ТЦ подтвердили и в пресс-службе Росгвардии.

Кадры с места поджога в подмосковном ТЦ. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, подросток, житель Истринского района, принёс в ТЦ канистру с бензином и поджёг её, что привело к возгоранию на площади около 100 квадратных метров. Посетители и персонал были эвакуированы, а подозреваемый задержан.

«Росгвардейцы передали задержанного полиции, оцепили место происшествия и эвакуировали людей из здания», — говорится в сообщении Росгвардии.

Кадр с места поджога в подмосковном ТЦ. Фото © Telegram / Росгвардия