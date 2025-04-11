Российскому подростку дали 7,5 года колонии за поджог релейного шкафа по наводке Киева
В Орловской области подростка приговорили к 7,5 года за диверсию и госизмену
Жителя Орловской области 2007 года рождения осудили почти на семь лет за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«Вступил в законную силу приговор Орловского областного суда в отношении жителя региона, причастного к государственной измене. Ранее подсудимый осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). По совокупности преступлений он приговорён к семи годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — сказано в сообщении.
Сотрудники УФСБ по региону выяснили, что в феврале 2024 года несовершеннолетний, действуя по указанию представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, совершил диверсию на железнодорожном объекте, поджёг релейный шкаф и получил за это денежное вознаграждение. Инструкции он получал через Telegram.
Вотношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), и в ходе следственных мероприятий была полностью подтверждена его причастность к этому преступлению в интересах украинских спецслужб.
Ранее Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, сообщил, что украинские спецслужбы продолжают пытаться вербовать российских подростков для совершения диверсий за денежное вознаграждение. Он отметил, что следственные данные свидетельствуют о том, что среди молодёжи, участвующей в преступлениях против общественной безопасности, наблюдаются мотивы национальной ненависти и поддержка террористических и нацистских идеологий.
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