Российскому подростку дали 7,5 года колонии за поджог релейного шкафа по наводке Киева

Жителя Орловской области 2007 года рождения осудили почти на семь лет за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Вступил в законную силу приговор Орловского областного суда в отношении жителя региона, причастного к государственной измене. Ранее подсудимый осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). По совокупности преступлений он приговорён к семи годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — сказано в сообщении.

Сотрудники УФСБ по региону выяснили, что в феврале 2024 года несовершеннолетний, действуя по указанию представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, совершил диверсию на железнодорожном объекте, поджёг релейный шкаф и получил за это денежное вознаграждение. Инструкции он получал через Telegram.

Вотношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), и в ходе следственных мероприятий была полностью подтверждена его причастность к этому преступлению в интересах украинских спецслужб.