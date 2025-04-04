Бастрыкин: Спецслужбы Украины продолжают вербовать подростков для диверсий
Спецслужбы Украины продолжают попытки завербовать российских подростков для совершения диверсий за деньги. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Глава СК отметил, что за такие преступления подросткам обещают финансовое вознаграждение. Он добавил, что следственные материалы показывают: среди молодёжи, совершающей преступления против общественной безопасности, распространены «мотивы национальной ненависти, а также поддержка террористической и нацистской идеологии».
Речь идёт о поджогах военкоматов, железнодорожных станций и других объектов. Бастрыкин подчеркнул, что в зависимости от обстоятельств такие действия могут квалифицироваться как террористический акт или диверсия. Причём сами подростки не всегда осознают серьёзность последствий таких преступлений, за которые может грозить пожизненное. Они начинают задумываться об ответственности только после задержания, когда понимают, что им грозит.
Одним из таких примеров подростковой преступности стал случай в Химках Московской области. Там подростки подожгли квартиру депутата и угрожали облить её кислотой. Поджигателями оказались два юноши 15 и 16 лет.
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