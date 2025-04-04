Бастрыкин: Спецслужбы Украины продолжают вербовать подростков для диверсий

Глава СК отметил, что за такие преступления подросткам обещают финансовое вознаграждение. Он добавил, что следственные материалы показывают: среди молодёжи, совершающей преступления против общественной безопасности, распространены «мотивы национальной ненависти, а также поддержка террористической и нацистской идеологии».

Речь идёт о поджогах военкоматов, железнодорожных станций и других объектов. Бастрыкин подчеркнул, что в зависимости от обстоятельств такие действия могут квалифицироваться как террористический акт или диверсия. Причём сами подростки не всегда осознают серьёзность последствий таких преступлений, за которые может грозить пожизненное. Они начинают задумываться об ответственности только после задержания, когда понимают, что им грозит.