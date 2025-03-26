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26 марта, 11:34

В Подмосковье двое подростков подожгли квартиру депутата и угрожали облить её кислотой

SHOT: Дверь квартиры заведующей поликлиникой в Химках подожгли из-за Дня Победы

В Московской области двое подростков подожгли квартиру депутата Химкинского совета депутатов и заведующей поликлиникой № 7 Химкинской областной больницы Ирины Спириной. Перед этим её семью засыпали угрозами из разных стран мира, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, в минувший четверг на телефон 50-летнего медика и её мужа стали приходить сообщения с угрозами с Украины, из Канады, Румынии и других стран мира. При этом отправителям были известные данные их прописок. Причина, по словам хейтеров, — участие Спириной в публичных мероприятиях в честь Дня Победы в прошлом году.

Депутат не стала обращаться в полицию, однако на выходных к двери её квартиры притащили автошину и подожгли. После этого уже сама женщина получила угрозы, что её обольют кислотой. В результате полицейские задержали поджигателей, ими оказались двое подростков 15 и 16 лет. При этом один из них нигде не учится.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Никита Никонов
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