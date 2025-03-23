Российские школьники рискуют всю молодость провести в тюрьме за диверсию по заданию Киева

Полиция задержала подростков в Ставрополе, которых подозревают в попытке совершения теракта. Ребята подожгли здание Союза ветеранов боевых действий, такую задачу перед ними поставил куратор, сообщает СУ СК России по региону.

В Ставрополе задержаны подростки в попытке совершения теракта. Видео © СУ СК России по Ставропольскому краю

«Следователем СК России подростки задержаны. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что подростки искали подработку в интернете и согласились на предложение поджечь объект в обмен на денежное вознаграждение. Возгорание произошло в здании в центре города 22 марта, пожар был оперативно потушен. Парни отправили куратору видеозапись, однако обещанные деньги так и не получили. В следственном управлении рассматривается версия о возможной связи с Украиной. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору), по которому грозить до 20 лет ограничения свободы.