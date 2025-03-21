В Горно-Алтайске задержан подозреваемый в поджоге электростанции

В Горно-Алтайске был задержан 20-летний студент техникума, подозреваемый в поджоге электростанции, сообщает МВД по Республике Алтай.

«По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого. Это местный житель, обучающийся в одном из техникумов города. Молодой человек признал свою вину. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства, которые могли подтолкнуть его к этому преступлению» , — говорится в сообщении ведомства.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества, совершённом общеопасным способом. По данным прокуратуры, он облил горючей смесью шкаф трансформатора и поджег его. Ущерб оценивается в 3,5 миллиона рублей.