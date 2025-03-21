В Горно-Алтайске задержан подозреваемый в поджоге электростанции
В Горно-Алтайске был задержан 20-летний студент техникума, подозреваемый в поджоге электростанции, сообщает МВД по Республике Алтай.
«По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого. Это местный житель, обучающийся в одном из техникумов города. Молодой человек признал свою вину. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства, которые могли подтолкнуть его к этому преступлению» , — говорится в сообщении ведомства.
В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества, совершённом общеопасным способом. По данным прокуратуры, он облил горючей смесью шкаф трансформатора и поджег его. Ущерб оценивается в 3,5 миллиона рублей.
Напомним, что 20 марта на электростанции в Горно-Алтайске произошёл поджог, в результате которого жители остались без электричества. А ранее в Тосненском районе Ленинградской области произошла диверсия на подстанции. Неизвестные проникли на территорию объекта и устроили поджог, в результате чего в городе Тельмана и деревне Ям-Ижора произошло отключение электричества.
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