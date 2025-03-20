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20 марта, 20:06

Неизвестный поджёг подстанцию в Горно-Алтайске, оставив часть города без света

Пожар в Горно-Алтайске. Обложка © Telegram / Горно-Алтайск

Пожар в Горно-Алтайске. Обложка © Telegram / Горно-Алтайск

Крупный пожар произошёл на подстанции «Горно-Алтайская» в Горно-Алтайске поздним вечером 20 марта. Об этом сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак. По его словам, причина инцидента — целенаправленный поджог.

«Пожар на подстанции произошёл в результате умышленных действий неустановленного лица. Злоумышленник слил масло из двух трансформаторов и совершил поджог», — написал Турчак в своём Telegram.

В результате инцидента часть города осталась без света. Социальные объекты перевели на резервное питание. Аварийные службы продолжают восстанавливать подачу электроэнергии.

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Антон Голыбин
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