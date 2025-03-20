Житель Мариуполя хотел взорвать здание администрации по указке украинских спецслужб
УФСБ сообщило о предотвращении теракта у здания администрации в Мариуполе
Сотрудники Управления ФСБ по ДНР предотвратили теракт у здания Приморской администрации в Мариуполе. Местного жителя взяли с поличным в момент подготовки к совершению преступления, сообщила пресс-служба УФСБ республики.
«Задержанный изымал компоненты самодельного взрывного устройства из ранее подготовленных тайников и планировал разместить СВУ у здания Приморской районной администрации Мариуполя для совершения теракта», — сказано в заявлении.
На допросе мужчина признался, что пошёл на такой шаг в корыстных целях. За проделанную работу сотрудники украинских спецслужб обещали ему денежное вознаграждение.
Задержание и допрос агента СБУ. Видео © УФСБ по ДНР
А в Калужской области недавно двое подростков подожгли батарейный шкаф на железнодорожных путях. Несовершеннолетних фигурантов уголовного дела о теракте задержали.
УФСБ по ДНР