Ночная диверсия: Неизвестные устроили поджог на подстанции в Ленобласти

Прошедшей ночью в Тосненском районе Ленинградской области произошла диверсия на подстанции. Неизвестные проникли на территорию объекта и устроили поджог, в результате чего в городе Тельмана и деревне Ям-Ижора произошло отключение электричества, сообщает «Mash на Мойке».

Дежурный сотрудник энергообъекта сообщил оперативным службам, что злоумышленники спилили замок на заборе и проникли на территорию подстанции. Затем они подожгли забор с внутренней стороны, в результате чего огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Сработала система защиты, что привело к отключению электроэнергии.

На место инцидента прибыли правоохранительные органы, которые обнаружили пятилитровую канистру с неизвестной жидкостью, вероятно, использованной для поджога. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личностей диверсантов. Специалисты компании «Россети Ленэнерго» быстро восстановили подачу электроэнергии.