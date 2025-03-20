Ночная диверсия: Неизвестные устроили поджог на подстанции в Ленобласти
«Mash на Мойке»: Неизвестные устроили поджог на подстанции в Ленобласти
Прошедшей ночью в Тосненском районе Ленинградской области произошла диверсия на подстанции. Неизвестные проникли на территорию объекта и устроили поджог, в результате чего в городе Тельмана и деревне Ям-Ижора произошло отключение электричества, сообщает «Mash на Мойке».
Дежурный сотрудник энергообъекта сообщил оперативным службам, что злоумышленники спилили замок на заборе и проникли на территорию подстанции. Затем они подожгли забор с внутренней стороны, в результате чего огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Сработала система защиты, что привело к отключению электроэнергии.
На место инцидента прибыли правоохранительные органы, которые обнаружили пятилитровую канистру с неизвестной жидкостью, вероятно, использованной для поджога. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личностей диверсантов. Специалисты компании «Россети Ленэнерго» быстро восстановили подачу электроэнергии.
Ранее сообщалось, что во время осмотра стоянки у здания Заксобрания Севастополя был найден свёрток, прикреплённый под днищем одного из автомобилей. На месте работают оперативные службы. По нашим данным, хозяином авто оказался член Совфеда.
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