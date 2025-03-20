Хозяином авто, из-за которого оцепили парковку у Заксобрания Севастополя, оказался член Совфеда

Автомобиль с прикреплённым подозрительным свёртком, из-за которого оцепили парковку у здания Законодательного собрания Севастополя, принадлежит сенатору Совета Федерации Сергею Колбину. Об этом сообщает Mash . В период украинского Майдана Колбин возглавлял «Беркут» и работал в Киеве.

ОМОН «Беркут» обеспечивал порядок во время акций протеста в украинской столице. 50 бойцов из Севастополя прибыли в Киев 11 ноября 2013 года и находились там до 21 февраля 2014 года. В настоящее время Колбин является сенатором Совета Федерации от города Севастополя, а до этого был депутатом Законодательного Собрания города Севастополя, председателем постоянного комитета по законодательству и государственному строительству Законодательного Собрания города Севастополя.