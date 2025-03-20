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20 марта, 07:52

Территория у заксобрания Севастополя оцеплена из-за авто с прикреплённым свёртком

Во время осмотра стоянки у здания Законодательного собрания Севастополя был найден свёрток, прикреплённый под днищем одного из автомобилей. Как сообщили в департаменте общественной безопасности города, место происшествия было оцеплено.

«Во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта в районе ул. Ленина дом, 3 (здание Законодательного собрания) под днищем одного из автомобилей, по предварительной версии, обнаружен прикрепленный свёрток», — рассказали в департаменте.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и место происшествия находится под охраной.

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Тем временем ФСБ России, учитывая возросшую активность украинских спецслужб в области диверсионно-террористической деятельности, настоятельно призвала граждан быть осторожными. В ведомстве отметили, что получение посылок и подарков от незнакомых отправителей может представлять угрозу для безопасности. Они подчеркнули важность бдительности в условиях текущей ситуации.

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Шедеврум / Life.ru

Оксана Попова
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