Территория у заксобрания Севастополя оцеплена из-за авто с прикреплённым свёртком
Во время осмотра стоянки у здания Законодательного собрания Севастополя был найден свёрток, прикреплённый под днищем одного из автомобилей. Как сообщили в департаменте общественной безопасности города, место происшествия было оцеплено.
«Во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта в районе ул. Ленина дом, 3 (здание Законодательного собрания) под днищем одного из автомобилей, по предварительной версии, обнаружен прикрепленный свёрток», — рассказали в департаменте.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и место происшествия находится под охраной.
Тем временем ФСБ России, учитывая возросшую активность украинских спецслужб в области диверсионно-террористической деятельности, настоятельно призвала граждан быть осторожными. В ведомстве отметили, что получение посылок и подарков от незнакомых отправителей может представлять угрозу для безопасности. Они подчеркнули важность бдительности в условиях текущей ситуации.
Шедеврум / Life.ru