Появились доказательства невиновности курьера, который привёз торт с ядом 77 российским лётчикам
Адвокат заявил о доказательствах невиновности курьера в покушении на 77 лётчиков
Ядовитый торт для лётчиков. Фото © Telegram / Fighterbomber
Защита уроженца Мелитополя Егора Семёнова, который ранее попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища лётчиков противовоздушной обороны, указала на его невиновность. Адвокат предоставил дополнительную информацию южному окружному военному суду, сообщил ТАСС представитель суда.
«Сторона защиты заявила новые обстоятельства дела. Выступая в прениях, адвокат сослался на вещественные доказательства, указывающие, что подсудимый не причастен к преступлению. Южный окружной военный суд вернулся к следствию», — сказал собеседник.
Семёнов стал гражданином России в 2022 году, а в апреле 2023 года был завербован представителем украинских спецслужб. Ему поручили организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища и пообещали вознаграждение в 400 тысяч рублей. В отношении обвиняемого были возбуждены уголовные дела по «а» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт) и статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена).
Напомним, что 20 октября 2023 года обвиняемый, выдавая себя за курьера, принёс торт и виски на встречу 77 российских лётчиков, которые отмечали 20-летие окончания авиаучилища. 22 октября Егора Семёнова задержали при попытке вылететь в Москву из Ставрополя, его выследили по камерам видеонаблюдения. В отношении его возбуждено уголовное дело, и обвинительное заключение уже утверждено. Уроженец Мелитополя заявил, что действовал по указанию украинской разведки. В 2022 году он получил российское гражданство и зарекомендовал себя как порядочный семьянин, спортсмен и любитель собак.