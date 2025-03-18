Появились доказательства невиновности курьера, который привёз торт с ядом 77 российским лётчикам

«Сторона защиты заявила новые обстоятельства дела. Выступая в прениях, адвокат сослался на вещественные доказательства, указывающие, что подсудимый не причастен к преступлению. Южный окружной военный суд вернулся к следствию», — сказал собеседник.

Семёнов стал гражданином России в 2022 году, а в апреле 2023 года был завербован представителем украинских спецслужб. Ему поручили организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища и пообещали вознаграждение в 400 тысяч рублей. В отношении обвиняемого были возбуждены уголовные дела по «а» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт) и статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена).