Собрали СВУ для взрыва. Двух диверсантов с бомбами поймали на оборонном заводе в Москве

Федеральная служба безопасности предотвратила серию диверсий, нацеленных на оборонное предприятие в столичном регионе. Оперативники ФСБ задержали двух граждан России, которые, как выяснилось, были завербованы запрещённой на территории РФ украинской организацией.

«ФСБ пресечена противоправная деятельность двух граждан России 1987 и 1999 г. р., намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Московского региона», — сказано в сообщении ЦОС ФСБ.

Злоумышленники внедрились на стратегический объект военно-промышленного комплекса, устроившись туда на работу. Их замысел включал сборку взрывных устройств для последующего подрыва. Попытка пронести самодельные бомбы на территорию завода стала кульминацией операции спецслужб. В этот момент диверсанты были схвачены.

«Злоумышленники изъяли из тайников компоненты и собрали СВУ. В момент проноса СВУ на территорию предприятия они были задержаны сотрудниками ФСБ России и дали признательные показания о выполнении заданий террористической организации, направленных на прекращение работы объекта ОПК», — добавили в ЦОС.