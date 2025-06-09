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Регион
9 июня, 08:57

Собрали СВУ для взрыва. Двух диверсантов с бомбами поймали на оборонном заводе в Москве

ФСБ задержала агентов Киева за попытку устроить взрыв на оборонзаводе в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Федеральная служба безопасности предотвратила серию диверсий, нацеленных на оборонное предприятие в столичном регионе. Оперативники ФСБ задержали двух граждан России, которые, как выяснилось, были завербованы запрещённой на территории РФ украинской организацией.

«ФСБ пресечена противоправная деятельность двух граждан России 1987 и 1999 г. р., намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Московского региона», — сказано в сообщении ЦОС ФСБ.

Злоумышленники внедрились на стратегический объект военно-промышленного комплекса, устроившись туда на работу. Их замысел включал сборку взрывных устройств для последующего подрыва. Попытка пронести самодельные бомбы на территорию завода стала кульминацией операции спецслужб. В этот момент диверсанты были схвачены.

«Злоумышленники изъяли из тайников компоненты и собрали СВУ. В момент проноса СВУ на территорию предприятия они были задержаны сотрудниками ФСБ России и дали признательные показания о выполнении заданий террористической организации, направленных на прекращение работы объекта ОПК», — добавили в ЦОС.

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В 2024 году ФСБ пресекла поставку авиакомплектующих для Киева на миллиард

Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ России пресекли деятельность группы, которая незаконно вывозила за рубеж авиационно-техническое имущество РФ. В числе адресатов была и Украина. Подпольная сеть состояла из шести человек — граждан России, Украины и стран Ближнего Востока.

Владимир Озеров
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