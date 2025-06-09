В 2024 году ФСБ пресекла поставку авиакомплектующих для Киева на миллиард

Авиационная отрасль Украины остро нуждается в комплектующих, поэтому Киев предпринимают попытки организовать их контрабандную поставку из РФ. Так, только в 2024 году ФСБ пресекла попытку поставок в Незалежную авиакомплектующих более чем на 1 млрд рублей.

«Нами в 2024 году неоднократно пресекалась деятельность международных преступных групп из числа граждан Украины и ряда западных государств, причастных к незаконным поставкам авиационных комплектующих в интересах украинской стороны. По оценкам специалистов, предотвращён ущерб на сумму более 1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По словам представителя спецслужбы, ФСБ фиксирует беспрецедентное количество попыток добыть военную технику. С 1 октября 2023 года по настоящее время противник 236 раз попытался переправить из РФ на Украину дроны, оптическое оборудование, авиакомплектующие, радиолокационные комплексы, химические элементы, снаряжение и даже информацию о технологиях производства и ремонте вооружения и техники.

Для попыток поставок Украина всё чаще задействует территорию сопредельных с РФ государств.