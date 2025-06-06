Под Ростовом ФСБ задержала молодого россиянина за призывы к убийству военных
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В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя региона по подозрению в призывах к насилию в отношении российских военнослужащих.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». По решению суда он заключён под стражу.
Следствие утверждает, что обвиняемый публиковал соответствующие сообщения и материалы со своего аккаунта в мессенджере Telegram.
Ранее уголовное дело за публичные призывы к экстремизму возбуждили против 39-летней жительницы Симферополя. Дамочка публиковала свои радикальные высказывания в украинском чате антироссийской направленности и попала под следствие.