В Новгородской области задержан агент Киева при попытке подрыва авто ветерана СВО

Силовики задержали украинца, который по заданию киевских спецслужб планировал в Великом Новгороде подорвать автомобиль ветерана СВО. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ.

«На территории Новгородской области пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб», — говорится в сообщении вдомства.

Гражданин Украины 1997 года рождения, используя Telegram, вышел на связь с неизвестным координатором. По его указанию задержанный ранее совершил поджоги двух авто с символикой СВО. Также он занимался сбором информации об объектах критической инфраструктуры, сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтёрских организаций в регионе.

Помимо этого, по указанию украинских спецслужб, задержанный извлёк СВУ из тайника в Великом Новгороде с целью совершения теракта против автомобиля ветерана СВО, являющегося общественным деятелем. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ, предусматривающим до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. ФСБ отмечает, что украинские спецслужбы всё чаще используют Telegram и WhatsApp для вербовки людей в целях проведения диверсий и разведывательной деятельности.