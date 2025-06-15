ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 16:54

Сорван теракт СБУ на День России в Луганске

РИА «Новости»: СБУ планировала доставить в Луганск взрывчатку ко Дню России

Луганск. Обложка © ТАСС / Александр Река

Луганск. Обложка © ТАСС / Александр Река

СБУ планировала доставить в Луганск оружие и взрывчатку ко Дню России, но операция была сорвана. Об этом РИА «Новости» сообщили в военной комендатуре ЛНР.

10 июня украинские спецслужбы завербовали жителя Старобельска для перевозки груза из тайника в Луганск. Однако мужчина, обнаружив в схроне оружие и боеприпасы, добровольно обратился к российским силовикам, пишет агентство.

В тайнике находилось стрелковое оружие, гранаты, мины и взрывчатка, включая иностранные образцы. Особую опасность, по словам представителя комендатуры, представляла мина направленного действия, способная при подрыве поразить до 50 человек.

Содержимое схрона было изъято бойцами инженерно-технического подразделения ОМОН «Беркут-Л» Росгвардии. Украинские кураторы обещали исполнителю вознаграждение за доставку груза, который, предположительно, предназначался для диверсии в праздничные дни.

Новый «враг Украины»: СБУ обвинила Тимати в незаконном въезде в Крым
Новый «враг Украины»: СБУ обвинила Тимати в незаконном въезде в Крым

Ранее руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что его ведомство работает над организацией новых терактов на территории России. На его слова отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, констатировавшая, что устами Малюка киевский режим фактически признал свою террористическую суть.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • сбу
  • День России
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar