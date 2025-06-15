Сорван теракт СБУ на День России в Луганске
РИА «Новости»: СБУ планировала доставить в Луганск взрывчатку ко Дню России
Луганск. Обложка © ТАСС / Александр Река
СБУ планировала доставить в Луганск оружие и взрывчатку ко Дню России, но операция была сорвана. Об этом РИА «Новости» сообщили в военной комендатуре ЛНР.
10 июня украинские спецслужбы завербовали жителя Старобельска для перевозки груза из тайника в Луганск. Однако мужчина, обнаружив в схроне оружие и боеприпасы, добровольно обратился к российским силовикам, пишет агентство.
В тайнике находилось стрелковое оружие, гранаты, мины и взрывчатка, включая иностранные образцы. Особую опасность, по словам представителя комендатуры, представляла мина направленного действия, способная при подрыве поразить до 50 человек.
Содержимое схрона было изъято бойцами инженерно-технического подразделения ОМОН «Беркут-Л» Росгвардии. Украинские кураторы обещали исполнителю вознаграждение за доставку груза, который, предположительно, предназначался для диверсии в праздничные дни.