Сорван теракт СБУ на День России в Луганске

СБУ планировала доставить в Луганск оружие и взрывчатку ко Дню России, но операция была сорвана. Об этом РИА «Новости» сообщили в военной комендатуре ЛНР.

10 июня украинские спецслужбы завербовали жителя Старобельска для перевозки груза из тайника в Луганск. Однако мужчина, обнаружив в схроне оружие и боеприпасы, добровольно обратился к российским силовикам, пишет агентство.

В тайнике находилось стрелковое оружие, гранаты, мины и взрывчатка, включая иностранные образцы. Особую опасность, по словам представителя комендатуры, представляла мина направленного действия, способная при подрыве поразить до 50 человек.