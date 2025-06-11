«Явка с повинной»: Захарова ответила на угрозу главы СБУ о будущих терактах в России

Утверждение руководителя СБУ Василия Малюка о планировании новых терактов в России можно расценивать не иначе как «явку с повинной» и фактическое признание совершения Украиной террористических актов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе общения с журналистами.

«Это явка с повинной, полное признание в том, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией, но по методу реализации, [это], конечно, терроризм. Учитывая, что финансирование идёт из-за рубежа, то международный терроризм», — сказала Захарова.