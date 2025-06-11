«Явка с повинной»: Захарова ответила на угрозу главы СБУ о будущих терактах в России
Захарова назвала явкой с повинной угрозу главы СБУ о новых терактах в России
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Утверждение руководителя СБУ Василия Малюка о планировании новых терактов в России можно расценивать не иначе как «явку с повинной» и фактическое признание совершения Украиной террористических актов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе общения с журналистами.
«Это явка с повинной, полное признание в том, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией, но по методу реализации, [это], конечно, терроризм. Учитывая, что финансирование идёт из-за рубежа, то международный терроризм», — сказала Захарова.
Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк пригрозил новыми терактами в России, подобными атаке 1 июня на военные аэропорты. Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области в результате подрыва обрушился мост, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. Также 1 июня российские военные аэродромы в пяти регионах России, в том числе в Сибири, подверглись атаке украинских дронов. Вскоре после этого последовал ответ. Россия нанесла прицельные и разрушительные «удары возмездия» по военной инфраструктуре Украины.