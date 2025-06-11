ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 15:16

«Явка с повинной»: Захарова ответила на угрозу главы СБУ о будущих терактах в России

Захарова назвала явкой с повинной угрозу главы СБУ о новых терактах в России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Утверждение руководителя СБУ Василия Малюка о планировании новых терактов в России можно расценивать не иначе как «явку с повинной» и фактическое признание совершения Украиной террористических актов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе общения с журналистами.

«Это явка с повинной, полное признание в том, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией, но по методу реализации, [это], конечно, терроризм. Учитывая, что финансирование идёт из-за рубежа, то международный терроризм», — сказала Захарова.

Зеленский бьётся в истерике и взывает к Трампу из-за российских «ударов возмездия»
Зеленский бьётся в истерике и взывает к Трампу из-за российских «ударов возмездия»

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк пригрозил новыми терактами в России, подобными атаке 1 июня на военные аэропорты. Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области в результате подрыва обрушился мост, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. Также 1 июня российские военные аэродромы в пяти регионах России, в том числе в Сибири, подверглись атаке украинских дронов. Вскоре после этого последовал ответ. Россия нанесла прицельные и разрушительные «удары возмездия» по военной инфраструктуре Украины.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar