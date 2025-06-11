Зеленский бьётся в истерике и взывает к Трампу из-за российских «ударов возмездия»

Владимир Зеленский в резкой форме призвал США и другие мировые державы усилить давление на Россию в ответ на удары по украинским военным объектам. Соответствующее заявление он сделал в своём Telegram-канале.

«Это зависит прежде всего от Соединённых Штатов и других мировых лидеров», — говорится в публикации.