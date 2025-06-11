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Регион
11 июня, 11:07

Зеленский бьётся в истерике и взывает к Трампу из-за российских «ударов возмездия»

Зеленский призвал США «не бояться давить на Россию» после удара по ВСУ

Обложка © President Of Ukraine/ APA Images via ZUMA Press Wire

Обложка © President Of Ukraine/ APA Images via ZUMA Press Wire

Владимир Зеленский в резкой форме призвал США и другие мировые державы усилить давление на Россию в ответ на удары по украинским военным объектам. Соответствующее заявление он сделал в своём Telegram-канале.

«Это зависит прежде всего от Соединённых Штатов и других мировых лидеров», — говорится в публикации.

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Ранее на неделе Минобороны РФ сообщило о серии массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и позициям ВСУ. Удары стали ответом на действия Киева, которые в ведомстве квалифицировали как террористические.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, по которому в тот момент проходил пассажирский поезд № 86 Климов — Москва. Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов, пострадали 119 человек, семеро погибли.Как сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, причиной инцидента стал подрыв. При этом взрывное устройство оказалось украинского производства. А в Курской области, на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка, обрушился ещё один мост — под грузовым локомотивом. Три члена поездной бригады получили травмы.

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Марина Фещенко
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