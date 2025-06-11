Глава СБУ Малюк пригрозил новыми терактами в России

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил новыми терактами в России, подобными атаке 1 июня на военные аэропорты.

«Мы работаем над тем, чтобы удивить (противника) новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция «Паутина», – заявил Малюк.