Глава СБУ Малюк пригрозил новыми терактами в России
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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил новыми терактами в России, подобными атаке 1 июня на военные аэропорты.
«Мы работаем над тем, чтобы удивить (противника) новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция «Паутина», – заявил Малюк.
Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области в результате подрыва обрушился мост, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. В результате трагедии погибли семь человек, более 100 получили ранения. Аналогичный случай произошёл в Курской области, но там обошлось без жертв. Также 1 июня российские военные аэродромы в пяти регионах России, в том числе в Сибири, подверглись атаке украинских дронов. После этого российские войска начали наносить «удары возмездия» по военной инфраструктуре Украины.