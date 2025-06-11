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11 июня, 08:15

Глава СБУ Малюк пригрозил новыми терактами в России

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил новыми терактами в России, подобными атаке 1 июня на военные аэропорты.

«Мы работаем над тем, чтобы удивить (противника) новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция «Паутина», – заявил Малюк.

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Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области в результате подрыва обрушился мост, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. В результате трагедии погибли семь человек, более 100 получили ранения. Аналогичный случай произошёл в Курской области, но там обошлось без жертв. Также 1 июня российские военные аэродромы в пяти регионах России, в том числе в Сибири, подверглись атаке украинских дронов. После этого российские войска начали наносить «удары возмездия» по военной инфраструктуре Украины.

Александра Вишнякова
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